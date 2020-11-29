متحولة جنسيا توجه طلبا لوزير التعليم: "نفسي أعيش مستورة"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
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قالت فريدة رمضان، المتحولة جنسيا من محمد رمضان، إنها خضعت لعملية تصحيح جنسي، وليس تحول جنسي نتيجة وجود خلل هرموني، لافتة إلى أنها استمرت في العلاج لمدة 13 عامًا.

وأضافت "رمضان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنها حصلت على كل الموافقات الصحية والقانونية لإجراء العملية، حيث أجرت العملية منذ 4 سنوات، موضحة أنها كانت تعمل مدرسة لغة عربية قبل تحولها جنسيا، واضطرت للتوقف عن العمل بسبب رحلة العلاج.

وتابعت، أنها بعد انتهائها من إجراءات التحول حاولت الرجوع لعملها، وقدمت عدة شكاوى للنظر في حالتها، متابعة: "بدور على ملف محمد رمضان عشان أثبت حالتي وأني أصبحت فريدة رمضان.. ولكن الملف اختفى"، لافتة إلى أن أمنيتها أن تعود لوظيفتها، مطالبة وزير التعليم بالتدخل لحل أزمتها.

وتابعت، "أنا معملتش حاجة غلط، أنا كنت مريضة، ومعايا ورق.. أنا على الله وعايشة على المعونات"، مؤكدة أنها تشعر براحة أكبر بعد تحولها لفريدة، معقبة: "مستريحة وكنت بحلم بده من وأنا بلعب فالشارع.. وبتمنى أتزوج، وأعيش مستورة"، منوهة بأنها قضت رحلة علاجها في مستشفيات حكومية. 

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وزير التعليم طارق شوقي بوابة الفجر الفجر

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