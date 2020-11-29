ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة: زواجي الأول انتهى بسبب الخيانة الزوجية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن شخصية منى بحكاية " ربع قيراط " والتي تعرضت للخيانة نجحت بشدة وتعاطف معه المشاهدين.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة: "أن هناك سيدات من الممكن ان تتحمل الخيانة وأن تتعايش لتستمر الحياة، ومن الممكن ان تعمل نفسها مش واخدة بالها، لكن أنا من نوعية الستات اللي مش ممكن تتحمل الخاينة".

وأكدت أن زواجها الأول انتهى بسبب الخيانة، مضيفة: "لكن ده لأننا كنا لسه صغيرين ومعندناش خبرات، لكن دلوقتي احنا أصدقاء والعلاقة بينا عائلية".

وتابعت "ريهام" ان نجاح شخصية منى وتعاطف الناس معها كان بسبب انها مسالمة ولا تؤذي وموجودة في معظم البيوت المصرية.

وأِشارت "ريهام": أنها اعتذرت عن أدوار كتير لانها كانت مركزة جدًا في شخصية منى علشان ما تطلعش اقل من شخصية فريدة في مسلسل زى الشمس.
و أوضحت "ريهام": ان شحوب وجهها في المسلسل كان مقصود واعطى تأثير جيد والحمد لله شخصية منى نجحت جدًا والناس تعاطفت معها

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