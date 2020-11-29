أماني الطويل: مصر أنشأت أول مدرسة في جنوب السودان في 1947 (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن مصر تربطها علاقات قوية بجنوب السودان حتى قبل استقلالها، مشيرة إلى أن مصر هي من أنشأت أول مدرسة في جنوب السودان أنشئت عام 1947.





وأشارت "الطويل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الجامعات المصرية تقدم العديد من المنح التعليمية لأبناء جنوب السودان، معتبرة أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان ليست جديدة.



