أماني الطويل: مصر أنشأت أول مدرسة في جنوب السودان في 1947 (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:49 ص
أماني الطويل
أماني الطويل
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن مصر تربطها علاقات قوية بجنوب السودان حتى قبل استقلالها، مشيرة إلى أن مصر هي من أنشأت أول مدرسة في جنوب السودان أنشئت عام 1947.

وأشارت "الطويل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الجامعات المصرية تقدم العديد من المنح التعليمية لأبناء جنوب السودان، معتبرة أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان ليست جديدة.

ولفتت الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن نظام الإخوان ساهم بشكل أو بآخر في جعل الهوة بين شمال وجنوب السودان كبيرة، فانفصلا، مضيفة أن جنوب السودان شهدت مشاكل قبلية بعد استقلالها، ولكن تم إقرار اتفاق سلام، مع وجود قوات حفظ سلام، ومصر تشارك بها. 

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