الأوليمبي يلاقي بيلا وعينه على الثلاث نقاط

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يستعد نادي الأوليمبي السكندري لملاقاة نادي بيلا وذلك في إطار فعاليات الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية المصري و تحديداً المجموعة الثالثة "بحري".





وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "بيلا" في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.





وتعادل نادي الأوليمبي في مباراته الأولى التي أقيمت على ملعبه يوم الأربعاء الماضي أمام نادي سبورتينج سلبياً بدون أهداف، كما حصد نادي بيلا نقطة ثمينه بعدما تعادل خارج دياره أمام نادي المنصورة سلبياً بدون أهداف.





ويحتل نادي الأوليمبي المركز الثامن في سباق ترتيب دوري الدرجة الثانية "مجموعة بحري" برصيد نقطة، ويحتل نادي بيلا المركز الحادي عشر برصيد نقطة أيضاً، بينما كانت الصدارة من نصيب نادي أبو قير للأسمدة بقيادة "أحمد الكاس" برصيد ثلاث نقاط.





جدير بالذكر أن نادي الأوليمبي يطمح لتحقيق الفوز أمام نادي بيلا لتحقيق المكسب الأول بالموسم الحالي عقب تعادلة مع سبورتنج بالجولة الافتتاحية للموسم الحالي.