أول تعليق من رياض محرز بعد تسجيله هاتريك ضد بيرنلي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أبدى النجم الجزائري الدولي رياض محرز سعادة بالغة بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" قاد بها مانشستر سيتي إلى الفوز على بيرنلي 5-0 اليوم السبت، في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وسجل محرز الأهداف الأول والثاني والخامس لمانشستر سيتي بينما كان الهدفان الثالث والرابع للفريق من نصيب بنجامين ميندي وفيران توريس، وقد رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن.


وقال محرز عقب المباراة: "دائماً ما يكون تسجيل الأهداف أمراً جيداً، لذلك أنا سعيد للغاية، لكن الشيء الأهم هو تحقيق الفوز وصناعة الفرص".

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تخطيط الأهلي تجتمع مع موسيماني لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 9 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ ساعتين

شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

كهربا يوجه رسالة للخطيب بعد الفوز ببطولة إفريقيا

منذ 39 دقيقة

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

08:17 م

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»