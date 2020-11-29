مدير البرنامج الإفريقي: زيارة السيسي لجنوب السودان مرتبطة بأزمة سد النهضة (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:30 ص
شيماء حسن
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قالت أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنوب السودان هي زيارة مهمة مرتبطة بعدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بكل من مصر وجنوب السودان.

وأضافت "الطويل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن هذه الزيارة ارتبطت بمجالات تنموية واتفاق على علاقات بشأن سد النهضة والمتغيرات الإقليمية في القرن الإفريقي.

وأشارت مدير البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن علاقات مصر وجنوب السودان سابقة لـ2011، مبرزة أهمية التواصل بين الشعبين وخصوصا في مجال المنح الدراسية والزراعة.

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