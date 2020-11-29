أحمد موسى: أردوغان استدعى تميم "عشان يبصم" على الاتفاقيات (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، قرر استدعاء تميم بن حمد، أمير دولة قطر إلى تركيا حتى "يبصم" على عدد من الاتفاقات.





وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان قرر بيع أصول لتركيا، مع بيع 10% من البورصة التركية التي خسرت 50 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.





وأكد، أن أسوأ عملة في العالم هي الليرة التركية، كما قرر أردوغان بيع عدد من المواقع التاريخية التركية لتميم، ولن يحصل عليها تميم، لكن البيع فقط على الورق ودفع مقابل شرائها.





وأشار "موسى"، إلى أن رجب طيب أردوغان يذل تميم كونه يجعله يسير خلفه، وليس بجواره كما يحدث في البرتوكولات، فـ"تميم" تعود على الذل والإهانة من أردوغان الذي لا يحترم تميم فهو بالنسبة ليه "حصالة فلوس"، ولا يستطيع تميم أن يرفض طلبا لأردوغان مهما كان فهو مجرد تابع للديكتاتور التركي.



