ريهام عبد الغفور: شخصية منى في "ربع قيراط" موجودة فى الحقيقة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت الفنانة ريهام عبد الغفور إن شخصية منى في حكاية " ربع قيراط " موجودة في الحياة وهى قصص لأشخاص كثيرين، أعرفهم فكان عندى مخزون مشاعر وأحاسيس عن القصة".

وأضافت ريهام خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة، أنها اعتذرت عن أدوار كتير لأنها كانت تركز جيدا في شخصية منى لكي لا تصبح أقل من شخصية فريدة في مسلسل زى الشمس".
و تابعت ريهام أن شحوب وجهها في المسلسل كان مقصود وأعطى تأثير جيد والحمد لله شخصية منى نجحت جدًا والناس تعاطفت معها، فى الوقت الذى تعرض مصطفى درويش وشخصية ابو حجر لانتقادات وشتائم عبر السوشيال ميديا".

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