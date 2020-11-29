رئيس اتحاد الناشرين يكشف أسباب تأجيل معرض الكتاب (فيديو)

قال الكاتب سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك عدة عوامل أدت لتأجيل موعد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى 30 يونيو المقبل، موضحا أن المعرض يقام في الفترة من يناير لفبراير في الشتاء، ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة فإن فيروس كورونا ينشط في الشتاء وتكون فرص الإصابات أكبر.





وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إحدى قاعات معرض الكتاب تم تحويلها مستشفى للعزل، لاستقبال المصابين بكورونا حال تزايد الأعداد، ولن يستقيم الأمر بأن يكون هناك جناح للزوار، وجناح للعزل.





وتابع، أنه منذ بداية جائحة كورونا وتتعرض صناعة النشر لمشكلات كبيرة جدا، ليس في العالم العربي فقط ولكن في العالم كله، موضحا أن معرض فرانكفورت تم إقامته بشكل افتراضي وفشل.



