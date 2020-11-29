رئيس اتحاد الناشرين يكشف أسباب تأجيل معرض الكتاب (فيديو)

رئيس اتحاد الناشرين يكشف أسباب تأجيل معرض الكتاب (فيديو)
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
داليا الحسين
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قال الكاتب سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك عدة عوامل أدت لتأجيل موعد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى 30 يونيو المقبل، موضحا أن المعرض يقام في الفترة من يناير لفبراير في الشتاء، ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة فإن فيروس كورونا ينشط في الشتاء وتكون فرص الإصابات أكبر.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إحدى قاعات معرض الكتاب تم تحويلها مستشفى للعزل، لاستقبال المصابين بكورونا حال تزايد الأعداد، ولن يستقيم الأمر بأن يكون هناك جناح للزوار، وجناح للعزل.
وتابع، أنه منذ بداية جائحة كورونا وتتعرض صناعة النشر لمشكلات كبيرة جدا، ليس في العالم العربي فقط ولكن في العالم كله، موضحا أن معرض فرانكفورت تم إقامته بشكل افتراضي وفشل.
ولفت رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إلى ان معرض الكتاب سيقام في موعده الطبيعي في عام 2022
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