ليدز يونايتد يعود لسكة الانتصارات على حساب إيفرتون

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق ليدز يونايتد، فوزًا غاليًا، على حساب إيفرتون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وافتتح رافينيا أهدافه مع الفريق ليقود ليدز لفوز تاريخي بصفته أول فوز له على إيفرتون منذ 1990.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائماً بين الفريقين حتى الدقيقة 79 التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع البرازيلي الشاب رافينيا المنتقل إلى ليدز من صفوف رين الفرنسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



ورفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر بعدما حقق الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.



وتجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السادس بعدما مني بالهزيمة الرابعة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة وهي الثانية على ملعبه في الموسم الحالي.



وحرم التسلل فريق إيفرتون من هدف بضربة رأس من ريتشارلسون قبل نهاية الشوط الأول مباشرة كما حرم باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد من هدف بداعي التسلل.

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