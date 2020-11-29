مشجع "أهلاوي" يموت بأزمة قلبية بعد هدف "قفشة" (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
المشجع المتوفى
المشجع المتوفى
شيماء حسن
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قال حسين سمير حسين، إن والده توفى إثر تعرضه لأزمة قلبية، بعد تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي وتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بنتيجة 2-1.

وأضاف "حسين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "هو عنده الضغط، وشديد الانتماء إلى النادي الأهلي، وكان يشاهد المباراة في البيت وفور إحراز الأهلي الهدف الثاني قام وقف وبعدها وقع مكانه".

وأضاف نجل المشجع المتوفى: "حاولنا ننقله إلى المستشفى ولكنه مات، هذه ليست المرة الأولى وحدثت له في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، بعد ما الزمالك فاز بس كانت بسيطة، ولكن الفرحة كانت جامدة عليه هذه المرة".

من جانبه طالب الإبراشي من مجلس إدارة النادي الأهلي بتكريم هذا الرجل، قائلًا: "هذا الرجل يستحق التكريم مجلس إدارة النادي الأهلي بالتكريم، والأندية العالمية تفعل هذا".

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد قدم  الشكر إلى الإعلام المصري لدعمه "مبادرة لا للتعصب.. مصر أولا"؛ التي سيتم العمل على تنفيذها دون توقف.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قدم الشكر إلى الجماهير المصرية بعد التشجيع المثالي خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الانفعالات من الجماهير بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، معربًا عن شكره لجماهير قطبي الكرة المصرية قائلا: "القادم أفضل".

وأشار إلى أنه تابع "السوشيال ميديا"، وتهنئة جماهير الزمالك إلى لاعبي الفريق، وأن القادم أفضل، موضحا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإنابة، أشاد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت قوية للغاية ولم يشاهد مثلها من قبل.

وكشف، أنه هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا معربا عن شكره لأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك.

وتمنى "صبحي"، أن يكون طرفي نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بين ناديين مصريين، كاشفا أن نسخة العام الحالي حققت نجاحات على المستوى الاقتصادي والدخل بعدما حققت عوائد جيدة للأهلي والزمالك كما أن هناك جزءًا ترويجيًا وتسويقيًا تحقق من استضافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعن تجاهل قناة "بي إن سبورتس" القطرية عدم إذاعة السلام الوطني خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال إنه سيتم التحرك لمتابعة ذلك الملف واتخاذ إجراءات تخصه.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة الدولي الذي احتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا، إنه انبهر بما شاهده من استعدادات لاستضافة البطولة فهو يرتقي لأن يستضيف كأس العالم، وفخور بما وصلت إليه مصر من إنجازات.

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