الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:58 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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يبحث مسؤولو الزمالك التعاقد مع صانع ألعاب مميز، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر، لتعويض النقص في مركز 10 داخل قائمة الأبيض.

الزمالك يخطط لضم بديل ليوسف أوباما في الميركاتو الصيفي

يدرس مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك، التعاقد مع صانع ألعاب من أجل ضمه للفريق في الموسم المقبل بعدما تأثر الفريق بغياب يوسف أوباما في نهائي أبطال أفريقيا.

ويدرس كل من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف سيرا ذاتية لعدد من اللاعبين في مركز صانع ألعاب لترشيحهم للإدارة البيضاء في الموسم الجديد.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد تلقى خسارة بثنائية مقابل هدف أمام غريمه التقليدي الأهلي، ليخسر الأبيض لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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