عمرو أديب يكشف عن تفاصيل المعركة القادمة بشأن لقاح كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم بدأ يستعد لعملية لوجيستية لنقل لقاحات فيروس كورونا، حيث بدأت مدن أوروبية بتصنيع ثلاجات لنقله، معلقا: "أرباح الفاكسين تصل إلى 30 مليار دولار".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن العالم مقبل على معركة نقل اللقاحات، موضحا أن روسيا بدأت تطعم مواطنيها بلقاح "سبوتنك"، ويقال إنه يجب تطعيم 70% من أفراد المجتمع لكي يصبح آمنًا.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.



