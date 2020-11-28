تقديرات أوليه بانخفاض إمدادات النفط العالمية خلال سبتمبر الماضي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف  تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط خلال شهر سبتمبر 2020.

وانخفضت الامدادات العالمية  للنفط بمقدار 686 ألف برميل يوميا أى بنسبة 0.7% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 91.7 مليون برميل يوميا، حيث انخفض إجمالى إمدادات الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك بنسبة 1% لتصل إلى 62.4 مليون برميل. 
 
وأشار التقرير الصادر خلال شهر نوفمبر الجالى إلى انخفاض الإمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط الخام وسوائل الغاز بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 29.3 مليون برميل يوميا يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع نسبة الالتزام بإتفاق خفض الإنتاج القياسي بين دول أوبك  بلس إلى 102% خلال نفس الشهر، وهي الأعلى منذ شهر مايو الماضى.
 

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