عمرو الليثي يشيد باستجابة كبار المسئولين لمناشدات برنامج واحد من الناس

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قال الإعلامي دكتور عمرو الليثي بمقدمة برنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان اجمل واعظم واسعد لحظة ممكن يعيشها فريق عمل برنامج واحد من الناس هي لحظة انجاز انساني أو طبي أو اجتماعي ممكن نحققة لحضراتكم.



وأضاف: على مدار الفترة القصيرة الماضية التي بدأنا فيها الموسم الجديد من البرنامج على شاشة الحياة قدرنا الحمد لله نحقق ماكنا نتمنى واكثر، واستطعنا نحصل على استجابات سريعة لكل الحالات الانسانية والمشاكل الاجتماعية اللى عرضناها فى البرنامج سواء كانت استجابات من المسوولين وكبار رجال الدولة او استجابات من اصحاب المشاكل انفسهم.



وتابع "الليثى": " على سبيل المثال لا الحصر استطاع البرنامج ان يجمع شمل عم صابر باولاده بعد فراق طويل جدًا وقدرنا نرجع الحاجة كاملة لابنتها اللى كانت مش عارفة مكانها واتعرفت عليها من خلال البرنامج".



واستكمل الليثى: " أما الاستجابات التي أضرب لها تعظيم سلام فجاءت من كبار رجال الدولة ومن مسوؤلين كبار نكن لهم كل الحب والاحترام والتقدير وعلى راسهم سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى الذي صدق على علاج البنات الاخوات الاربعة المصابين بضمور في العضلات، وذلك في احد مستشفيات القوات المسلحة.



كما صدق على صرف 4 كراسي كهربائية مجهزة، وسيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل الذي أمر بمنح أحمد نور، الذي يتولى رعاية اخواته البنات تفرغ بتقليل ساعات عمله في هيئة السكة الحديد لكي يتفرغ تمامًا لرعايتهم.



وايضًا أمر وزير الاوقاف الشيخ محمد مختار جمعة، بحل مشكلة منزل الست روحية السيدة العظيمة التي تتولى رعاية 3 اشقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ان تخلى عنها زوجها وهرب وتركها وحدها تتحمل المسوولية فكانت قدها وقدود ونماذج وحالات كتيرة حققنا فيها اهدافنا وقدرنا نوصل بأصحابها لبر الامان والسلام والسعادة.



وشكر "الليثي" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التي لا تتأخر ابدًا عن حالات برنامج واحد من الناس.



واختتم الليثي: " من كل قلبي انا واسرة البرنامج نتوجه بكل الشكر والتقدير والاحترام لكل مسوؤل ساعدنا ومد يده الينا وقدم لنا خدمات لم نكن نحلم بها انها الاستجابات السريعة التي تجعلنا مستمرين في عرض مشاكلكم وحالاتكم المرضية مستمرين في خدمتكم وتقديم كل الجهد من اجل ادخال البهجة على قلوبكم وبيوتكم وسنظل دائمًا عند حسن ظنكم لنكون بالفعل اكبر بوابة عطاء اعلامي على يفتح ابواب الخير والعطاء لتحقيق اهداف التكافل الاجتماعي الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى.