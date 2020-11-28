مرشحو برشلونة يستغلون نيمار وهالاند في الانتخابات

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد إثارة جديدة في انتخابات مجلس إدارة برشلونة عقب ارتباط المرشحين بعقد صفقات مدوية في حالة الفوز، حيث أنه هناك العديد من النجوم ارتبطوا بالإنضمام إلى برشلونة في حالة فوز مرشحين في الانتخابات على رأسهم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن هذا السباق بدأ عن طريق إميلي روسود الذي وعد بالتعاقد مع نيمار في حالة فوزه بمقعد الرئاسة، حيث سيتعاقد معه مجانًا في صيف 2022 عقب نهاية عقده مع ناديه الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن روسود ذهب لأبعد من ذلك وأكد أنه يجري بالفعل مفاوضات مع لاعب كبير آخر سيكشف عن اسمه الشهر المقبل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن هالاند هو هو الاسم الآخر الذي يبرز بقوة في انتخابات برشلونة على الرغم من أن عقده مع بروسيا دورتموند ينتهي في 2024.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هالاند سينتهي به المطاف في فريق أكبر من بروسيا دورتموند، حيث أنه كان هدفًا لريال مدريد لكن ارتباط الملكي بالتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل جعل صفقة النجم النرويجي معقدة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند هو مفتاح رحيله عن بروسيا دورتموند ومستعد لنقله لمن يدفع أعلى سعر كما أن وكيل الأعمال الإيطالي معتاد على هذا النوع من الصفقات طالما أن العرض المقدم سيكون مغريًا لجميع الأطراف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك العديد من المرشحين بالفعل في انتخابات برشلونة جمعوا معلومات عن هالاند نظرًا لأن برشلونة في حاجة بالغة لضم مهاجم صريح.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يمتلك الأموال في الوقت الحالي لإبرام هذه الصفقات لكنه يمتلك لاعبين مميزين يمكن بيعهم للحصول على سيولة اقتصادية تساهم في حسم التعاقدات الجديدة في الصيف المقبل.