تفاصيل إعدام مواد غذائية متنوعة غير صالحة بالمنصورة في حملة مكبرة (صور)

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شنت منال الغندور السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية حملة مكبرة للمرور والتفتيش على محلات الاغذية ومنشآت البيع بمدينة المنصورة، مساء اليوم.



وأوضحت السكرتير المساعد انه الحملة جائت تنفيذا لتكليفات الدكتور ايمن مختار محافظ الإقليم، واسفرت الحملة التى تم تنفيذها عن ضبط مواد غدائيه غير صالحه للاستخدام الادمى تشمل (دجاج مجمد ورنجه وديوك رومى وبط مجمد لحوم مفروم جمبرى مجمد وسمان) وتقدر بكميه حوالى 600ك،تم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة.



واضافت انه تم اعدام منتجات فاسدة شملت (جبنه رومى ولحمة مفرومة وخضروات ولانشون ورنجة فيليه وبسطرمه وفسيخ) بكمية تقدر بحوالى 300كيلو جرام.



وقالت السكرتير المساعد انه على الفور امر السيد المحافظ باحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لاعمال شئونها فى الوقائع.



واوضح محافظ الدقهلية، ان هذه الحملات اليومية،تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الادمى، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مشيرالى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لاية محاولات للتلاعب وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم والتصدى للمخالفين.



وشدد محافظ الدقهلية علي استمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وتنفيذا لتكليفات المحافظ وفقا لقرار المحافظة رقم 369.