"ديربي القرن" أحدث إصدرات الكاتب أحمد عبده لرفض التعصب الكروي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

 

قام الكاتب الشاب أحمد عبده، بالتعاقد مع دار شعاع للنشر والتوزيع على كتاب جديد يحمل اسم "ديربي القرن.. مناوشات ومناغشات" وذلك احتفالا بوصول ناديي الأهلى والزمالك المصريين لأول مرة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي فاز به النادي الأهلي أمس بهدفين لصالح هدف للزمالك، في مباراة اقيمت على استاد القاهرة الدولي بمدينه نصر. 

 ويرصد الكاتب أحمد عبده، في كتابه أهم الديربيات في المنطقة العربية وأبرزها ديربي النادي الأهلي والزمالك، كما يرصد أهم المناوشات التي تتم بين الفريقين منذ تأسيسهما وحتى الآن. 

ويتطرق الكتاب إلى هدف المبادرة التي أطلقها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي "مصر أولا" والتي تهدف إلى نزع فتيل التعصب الكروي والبحث عن ماعة التشجيع مهما كان الفريق الفائز أو الخسار. 

الكتاب يقع في 4 أجزاء، ويرصد بعض الروايات لمشاهير الكرة المصرية أبرزهم الكابتن شوبير والكابتن فاروق جعفر والكابتن محمد أبوالعلا والكابتن محمد فضل والكابتن جمال حمزة والكابتن نادر السيد والكابتن خالد بيبو والكابتن أحمد بلال والكابتن حازم إمام للتأكيد على الروح الرياضية التي يمتلكها لاعبي الناديين.

أخبار تهمك

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ حوالي 3 ساعات

شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تخطيط الأهلي تجتمع مع موسيماني لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 4 ساعات

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 4 ساعات

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ ساعتين

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يوجه رسالة للخطيب بعد الفوز ببطولة إفريقيا

منذ 37 دقيقة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

08:17 م

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»