"ديربي القرن" أحدث إصدرات الكاتب أحمد عبده لرفض التعصب الكروي









قام الكاتب الشاب أحمد عبده، بالتعاقد مع دار شعاع للنشر والتوزيع على كتاب جديد يحمل اسم "ديربي القرن.. مناوشات ومناغشات" وذلك احتفالا بوصول ناديي الأهلى والزمالك المصريين لأول مرة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي فاز به النادي الأهلي أمس بهدفين لصالح هدف للزمالك، في مباراة اقيمت على استاد القاهرة الدولي بمدينه نصر.





ويرصد الكاتب أحمد عبده، في كتابه أهم الديربيات في المنطقة العربية وأبرزها ديربي النادي الأهلي والزمالك، كما يرصد أهم المناوشات التي تتم بين الفريقين منذ تأسيسهما وحتى الآن.





ويتطرق الكتاب إلى هدف المبادرة التي أطلقها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي "مصر أولا" والتي تهدف إلى نزع فتيل التعصب الكروي والبحث عن ماعة التشجيع مهما كان الفريق الفائز أو الخسار.



