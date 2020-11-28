كليب "يا بخته" لهاني شاكر وأحمد سعد يتخطي المليون مشاهدة في ٤٨ ساعة



كما تباينت الآراء حول سيشن التصوير الذي نفذه المصور شريف قمر وستايلست عاليا بسيوني ما بين معجب بالفكرة وما بين ال "كوميكس" الكوميدية.. لكنهم اجمعوا علي نجاح العمل.





"يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم ولحن أحمد سعد وتوزيع محمود صبري وإدارة أعمال تامر عبد المنعم الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في خروج العمل للنور حيث كانت الأغنية منذ فترة لدي أحمد سعد ولم يستغلها وعندما تولي عبد المنعم إدارة أعماله قام بترتيبات تنفيذها.







تصدر كليب"يا بخته" للفنان هاني شاكر وأحمد سعد "تريند" مصر والوطن العربي وذلك بعد اقل من ٤٨ ساعة من إطلاق ال "ديو" ويتخطي المليون مشاهدة."يا بخته"من اللون الشعبي المقسوم ونالت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ممن أشادوا بآداء هاني شاكر واحمد سعد.