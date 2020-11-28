نبيلة مكرم: حضوري خطبة الجمعة "تعكس صورة مصر الحقيقة" (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن حضورها خطبة الجمعة في مسجد الصفا بدمياط يعكس صورة مصر الحقيقية، لافتة إلى أنها طلبت من وزير الأوقاف مختار جمعة أن تكون خطبة الجمعة عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو من اقتراح عليها أن تحضر الخطبة ووافقت على الفور.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبعدها انطلقت الوزارة في أكثر من محافظة لتوعية الشباب، لافتة إلى أنها زارت ومحافظات منها البحيرة والفيوم والمنيا ودمياط.

وأوضحت "نبيلة"، أنها كانت تريد زيارة عدد أكبر من المحافظات ولكن ظروف وباء كورونا حالت دون ذلك، مشيرة إلى أنه من ضمن الحروب التى تواجهها الدولة محاولة بث الفرقة بين المصريين، وذلك زيارتها لمسجد وهي مسيحية تعكس صورة مصر الحقيقية.

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