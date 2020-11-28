وزير الرياضة يكشف حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا للزمالك (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نفى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ما تردد حول إصدار قرار بتعيين اللواء صفي الدين بيسوني رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه لم يصدر حتى الان قرار بهذا الشأن.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مبادرة لا للتعصب مستمرة خلال الفترة القادمة، ولن تتوقف عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بقوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين لهدف.

ولفت "صبحي"، إلى أن مباردة لا للتعصب مستمرة لمدة سنة، وسيكون هناك لوائح ومراقبة لتصرفات الجمهور، لضبط التصرفات الغير لائقة.

وأضاف الوزير، أن ما فعله كهربا من إلقاء التحية على رئيس النادي محمود الخطيب رد فعل طبيعي من لاعب بعد تحقيق الفوز، منوها أن الخطيب كان يعلق على أي تصرف خارج.

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