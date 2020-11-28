"الباز": نتنياهو توعد باغتيال العالم الإيراني زادة قبل مقتله بعامين (فيديو)
السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:47 م
داليا الحسين
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سلط الدكتور محمد الباز، الضوء على حادث اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، والذي كان مسؤولا عن تطوير المشروع النووي الإيراني.
وأضاف الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن وزارة الدفاع الأمريكية أرسلت حاملة طائرت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى، وأعلنت ان الهدف من ذلك هو توفير دعم قتالي وغطاء جوي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان قبل 15 يناير المقبل.
وتابع الباز أنه تم الربط بين هذه الخطوة وبين حادث اغتيال الدكتور محسن فخري زادة، والذي يلقب بأبو القنبلة النووية الإيرانية.
واستكمل أن إيران اتهمت بشكل مباشر إسرائيل بالقيام بهذا العمل، موضحا أن بعض الناس أرجعوا حادث الاغتيال لتوترات إيرانية داخلية.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مؤتمر عقده عام 2018 عن تنفيذ إسرائيل عملية مخابراتية دقيقة حصل من خلالها على وثائق تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وأشار إلى أن نتنياهو أشار في هذا المؤتمر للعالم الإيران محسن فخري زادة، وقال نصا " تذكروا هذا الاسم جيدا "، منوها إلى أن هذا المؤتمر هو الذي دفع إيران لاتهام إسرائيل بعملية القتل.
ولت الباز إلى أن هذا الرجل لا يقل قوة عن قاسم سليماني، ومن المتوقع ان ترد إيران على مقتله ولكن كيف وأين ومتى ؟ لا نعرف.
وأضاف الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن وزارة الدفاع الأمريكية أرسلت حاملة طائرت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى، وأعلنت ان الهدف من ذلك هو توفير دعم قتالي وغطاء جوي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان قبل 15 يناير المقبل.
وتابع الباز أنه تم الربط بين هذه الخطوة وبين حادث اغتيال الدكتور محسن فخري زادة، والذي يلقب بأبو القنبلة النووية الإيرانية.
واستكمل أن إيران اتهمت بشكل مباشر إسرائيل بالقيام بهذا العمل، موضحا أن بعض الناس أرجعوا حادث الاغتيال لتوترات إيرانية داخلية.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مؤتمر عقده عام 2018 عن تنفيذ إسرائيل عملية مخابراتية دقيقة حصل من خلالها على وثائق تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وأشار إلى أن نتنياهو أشار في هذا المؤتمر للعالم الإيران محسن فخري زادة، وقال نصا " تذكروا هذا الاسم جيدا "، منوها إلى أن هذا المؤتمر هو الذي دفع إيران لاتهام إسرائيل بعملية القتل.
ولت الباز إلى أن هذا الرجل لا يقل قوة عن قاسم سليماني، ومن المتوقع ان ترد إيران على مقتله ولكن كيف وأين ومتى ؟ لا نعرف.