"الباز": نتنياهو توعد باغتيال العالم الإيراني زادة قبل مقتله بعامين (فيديو)



واستكمل أن إيران اتهمت بشكل مباشر إسرائيل بالقيام بهذا العمل، موضحا أن بعض الناس أرجعوا حادث الاغتيال لتوترات إيرانية داخلية.



ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مؤتمر عقده عام 2018 عن تنفيذ إسرائيل عملية مخابراتية دقيقة حصل من خلالها على وثائق تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.



وأشار إلى أن نتنياهو أشار في هذا المؤتمر للعالم الإيران محسن فخري زادة، وقال نصا " تذكروا هذا الاسم جيدا "، منوها إلى أن هذا المؤتمر هو الذي دفع إيران لاتهام إسرائيل بعملية القتل.



ولت الباز إلى أن هذا الرجل لا يقل قوة عن قاسم سليماني، ومن المتوقع ان ترد إيران على مقتله ولكن كيف وأين ومتى ؟ لا نعرف.

سلط الدكتور محمد الباز، الضوء على حادث اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، والذي كان مسؤولا عن تطوير المشروع النووي الإيراني.وأضاف الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن وزارة الدفاع الأمريكية أرسلت حاملة طائرت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى، وأعلنت ان الهدف من ذلك هو توفير دعم قتالي وغطاء جوي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان قبل 15 يناير المقبل.وتابع الباز أنه تم الربط بين هذه الخطوة وبين حادث اغتيال الدكتور محسن فخري زادة، والذي يلقب بأبو القنبلة النووية الإيرانية.