محمد الباز: العالم يحسد الرئيس السيسي على قوة أعصابه وعدم الانجراف وراء الاستفزازات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:44 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم خلال زيارته إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، مباحثات مع رئيس جنوب السودان للتنسيق على أعلى المستويات السياسية والأمنية والمخابراتية.

وأوضح الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن جنوب السودان دولة تحتاج لمجهود كبير جدا لدعم الاستقرار والأمن بها، ومصر لم تتاخر عن بذل هذا المجهود، موضحا أن جنوب السودان هي أيضا أرض بكر، ويمكن أن تكون هناك استثمارات مصرية كبيرة إذا استقرت سياسيا.

وواصل أن الرئيس تحدث عن قضية سد النهضة اليوم، وأكد على الموقف المصري الواضح بضرورة الوصول لصيغة من التوافق بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة وأن سياسة مصر الخارجية تقوم على أنهه يمكن أن ينعما لجميع بالسلام والخير.

وتابع أن بعض الناس يحسدون الرئيس السيسي والإدارة المصرية على قوة أعصابها وعدم انجرافها وراء الاستفزازات او خضوعها للإغراءات.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى جوبا هي زياردة دعم وسند، لدولة جنوب السودان، موضحا ان من يتساءلون عن دور مصر في أفريقيا نقول لهم هذه هي أدوار مصر الأفريقية.

أخبار تهمك

في غياب الشناوي وأبو جبل.. الكاف يعلن الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 9 ساعات

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

08:17 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»