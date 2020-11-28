محمد الباز: العالم يحسد الرئيس السيسي على قوة أعصابه وعدم الانجراف وراء الاستفزازات

محمد الباز: العالم يحسد الرئيس السيسي على قوة أعصابه وعدم الانجراف وراء الاستفزازات
السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:44 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم خلال زيارته إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، مباحثات مع رئيس جنوب السودان للتنسيق على أعلى المستويات السياسية والأمنية والمخابراتية.
وأوضح الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن جنوب السودان دولة تحتاج لمجهود كبير جدا لدعم الاستقرار والأمن بها، ومصر لم تتاخر عن بذل هذا المجهود، موضحا أن جنوب السودان هي أيضا أرض بكر، ويمكن أن تكون هناك استثمارات مصرية كبيرة إذا استقرت سياسيا.
وواصل أن الرئيس تحدث عن قضية سد النهضة اليوم، وأكد على الموقف المصري الواضح بضرورة الوصول لصيغة من التوافق بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة وأن سياسة مصر الخارجية تقوم على أنهه يمكن أن ينعما لجميع بالسلام والخير.
وتابع أن بعض الناس يحسدون الرئيس السيسي والإدارة المصرية على قوة أعصابها وعدم انجرافها وراء الاستفزازات او خضوعها للإغراءات.
ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى جوبا هي زياردة دعم وسند، لدولة جنوب السودان، موضحا ان من يتساءلون عن دور مصر في أفريقيا نقول لهم هذه هي أدوار مصر الأفريقية.
وأوضح الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن جنوب السودان دولة تحتاج لمجهود كبير جدا لدعم الاستقرار والأمن بها، ومصر لم تتاخر عن بذل هذا المجهود، موضحا أن جنوب السودان هي أيضا أرض بكر، ويمكن أن تكون هناك استثمارات مصرية كبيرة إذا استقرت سياسيا.
وواصل أن الرئيس تحدث عن قضية سد النهضة اليوم، وأكد على الموقف المصري الواضح بضرورة الوصول لصيغة من التوافق بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة وأن سياسة مصر الخارجية تقوم على أنهه يمكن أن ينعما لجميع بالسلام والخير.
وتابع أن بعض الناس يحسدون الرئيس السيسي والإدارة المصرية على قوة أعصابها وعدم انجرافها وراء الاستفزازات او خضوعها للإغراءات.
ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى جوبا هي زياردة دعم وسند، لدولة جنوب السودان، موضحا ان من يتساءلون عن دور مصر في أفريقيا نقول لهم هذه هي أدوار مصر الأفريقية.