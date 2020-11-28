محمد الباز: العالم يحسد الرئيس السيسي على قوة أعصابه وعدم الانجراف وراء الاستفزازات





قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم خلال زيارته إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، مباحثات مع رئيس جنوب السودان للتنسيق على أعلى المستويات السياسية والأمنية والمخابراتية.وأوضح الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن جنوب السودان دولة تحتاج لمجهود كبير جدا لدعم الاستقرار والأمن بها، ومصر لم تتاخر عن بذل هذا المجهود، موضحا أن جنوب السودان هي أيضا أرض بكر، ويمكن أن تكون هناك استثمارات مصرية كبيرة إذا استقرت سياسيا.وواصل أن الرئيس تحدث عن قضية سد النهضة اليوم، وأكد على الموقف المصري الواضح بضرورة الوصول لصيغة من التوافق بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة وأن سياسة مصر الخارجية تقوم على أنهه يمكن أن ينعما لجميع بالسلام والخير.وتابع أن بعض الناس يحسدون الرئيس السيسي والإدارة المصرية على قوة أعصابها وعدم انجرافها وراء الاستفزازات او خضوعها للإغراءات.ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى جوبا هي زياردة دعم وسند، لدولة جنوب السودان، موضحا ان من يتساءلون عن دور مصر في أفريقيا نقول لهم هذه هي أدوار مصر الأفريقية.