محافظ القليوبية يشهد فتح كوبري كفر الجزار أمام حركة مرور السيارات

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شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، فتح كوبري كفر الجزار أمام حركه مرور السيارات في الاتجاهين، بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينه بنها، والعميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، وعدد من مهندسي هيئة الطرق والكباري.



يأتي ذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والتي تعد أكبر صيانه جرى عملها بالكوبري منذ عقود عديدة، وجاءت تلك الصيانه تلبية من الهجان لمواطني مدينه بنها، والذين أرسلوا العديد من الشكاوى من سوء حاله الكوبري، وعلى أثرها نسق المحافظ مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري للبدء في عمل صيانه شامله للكوبري.



وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وجميع المهندسين المشاركين على الجهد المبذول في أعمال صيانة كوبري كفر الجزار.