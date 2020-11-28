محمد الباز: ارحموا شيكابالا.. ولا للتنمر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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دعا الدكتور محمد الباز، إلى مبادرة لوقف التنمر على لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، مشيرا إلى أن ما يحدث ضده أمر غير مقبول ومنافي لقيم الرياضة.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "ارحموا شيكابالا، من امبارح وحتى الآن حالة ضغط نفسي وعصبي كبير جدا عليه، وحالة الضغط دي تخرج أسوأ ما في اللاعب".

وأضاف الباز، أن شيكا لاعب عظيم والضغط عليه يخرجه عن أعصابه، لافتا إلى أن المباراة انتهت، والبطولة لصالح مصر كلها، وليس الأهلي فقط.

وتابع: "جماهير الأهلي بتحفل على الزمالك، وهي دي الكورة، لكن التصرفات الخارجة لا يقبلها أحد".

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