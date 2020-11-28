سيد عبدالحفيظ: سلبية مسحة وليد سليمان.. وأرفض أي تجاوز ضد شيكابالا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل الحالة الصحية للاعب وليد سليمان بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال "عبد الحفيظ" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن مسحة وليد سليمان كانت سلبية وفي انتظار تأكيد النتيجة غدًا استعدادًا لعودته إلى التدريبات.

كما وجه التحية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبيه وجمهوره بعد الفوز بنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب هزيمة الزمالك بنتيجة 2-1.

وأكد على رفضه ما تعرض له شيكابالا لاعب نادي الزمالك أو أي تجاوز ضد أي لاعب، مشيدًا بأداء فريق الزمالك خلال المباراة.

كما رفض التعليق على المشادة التي حدثت عقب انتهاء المباراة، مستطردًا "المباراة حتى الدقيقة 90 كانت مثالية، وما حدث بعدها مجرد مشادات بين لاعبين وتدخل الحكم وقام بطردهما وانتهت الواقعة".

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كشف بلال نظير، وكيل اللاعب كاسنجو مهاجم الزمالك، تفاصيل المشادة بين كاسونجو على لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي اليو باجي عقب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1.

وقال "نظير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم السبت: "إن ما حدث هو مجرد نرفزة ملعب، وأنا بعتذر بالنيابة عنه".

وأضاف "بشكر وزير الرياضة على المبادرة التي قام بها والتي كانت السبب في خروج المباراة بهذه الصورة، وما حدث في نهاية المباراة هو أمر غير مقصود، وكاسنجو شخص هادئ وملوش في أي مشاكل وكل اللاعبين أصدقاء".

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