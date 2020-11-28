الباز: "الأجير الرخيص".. حافظ الميرازي ندابة دفعها الفشل لتشويه الجميع (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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شن الدكتور محمد الباز، هجوما واسعا على حافظ الميرازي أحد أرامل الربيع العربي في مجال الإعلام.

واوضح الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن حافظ الميرازي نذر نفسه حاليا للهجوم على الإعلام المصري والإماراتي والسعودي والبحريني من مكان إقامته في أمريكا، وتحول من إعلامي إلى واحد من عواجيز الفرح أو الندابات.

وتابع أن حافظ الميرازي هو في الأصل طريد الإعلام المصري، فهو يعاني من عقدة نقص شديدة خاصة وان له تجارب إعلامية كثيرة ولكنها لم تحوله إلى نجم في النهاية.

وواصل أن حافظ الميرازي يحاول دائما أن يثبت أنه أفضل من يسري فودة، ويسري فودة سواء اختلفنا او اتفقنا مع مواقفه هو احد نجوم الإعلام العربي.

ونوه إلى أن هذا الرجل كان يستجدي طول فرص إعلامية، وكان يمتدح من بيدهم القرار لإعطائه فرصة، موضحا انه كان رئيسا لمركز كمال أدهم للصحافة الاستقصائية في الجامعة الأمريكية، واستخدم الميرزا ي منصبه لمصالحه الشخصية بمدح رجل الاعمال أحمد بهجت لإعطائه فرصة ببرنامج كلام تاني.

وواصل أن حافظ الميرازي لم يقدم أي شيء للإعلام العربي،هو أجير من ضمن الاجراء، ولكن هذا الرجل يمكن أن اتصفه بالاجير الرخيص، فهو يبيع نفسه بأقل الأثمان.

واستطرد أن حافظ الميرازي يحاول هدم التجربة المصرية في الإعلام، علما بأنه لو كان موجودا بين الإعلاميين المصريين " كان هيعلي علينا" في دعم الدولة والهجوم على خصومها.

ووجه الباز نصيحة لحافظ الميرازي قائلا:" انصحك ان تزور طبيب نفسي لتتحدث معه عن مشكلات النقص التي تعاني منها "

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