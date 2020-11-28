الباز: "الأجير الرخيص".. حافظ الميرازي ندابة دفعها الفشل لتشويه الجميع (فيديو)

الباز: "الأجير الرخيص".. حافظ الميرازي ندابة دفعها الفشل لتشويه الجميع (فيديو)
السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:36 م
داليا الحسين
Advertisements
شن الدكتور محمد الباز، هجوما واسعا على حافظ الميرازي أحد أرامل الربيع العربي في مجال الإعلام.
واوضح الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن حافظ الميرازي نذر نفسه حاليا للهجوم على الإعلام المصري والإماراتي والسعودي والبحريني من مكان إقامته في أمريكا، وتحول من إعلامي إلى واحد من عواجيز الفرح أو الندابات.
وتابع أن حافظ الميرازي هو في الأصل طريد الإعلام المصري، فهو يعاني من عقدة نقص شديدة خاصة وان له تجارب إعلامية كثيرة ولكنها لم تحوله إلى نجم في النهاية.
وواصل أن حافظ الميرازي يحاول دائما أن يثبت أنه أفضل من يسري فودة، ويسري فودة سواء اختلفنا او اتفقنا مع مواقفه هو احد نجوم الإعلام العربي.
ونوه إلى أن هذا الرجل كان يستجدي طول فرص إعلامية، وكان يمتدح من بيدهم القرار لإعطائه فرصة، موضحا انه كان رئيسا لمركز كمال أدهم للصحافة الاستقصائية في الجامعة الأمريكية، واستخدم الميرزا ي منصبه لمصالحه الشخصية بمدح رجل الاعمال أحمد بهجت لإعطائه فرصة ببرنامج كلام تاني.
وواصل أن حافظ الميرازي لم يقدم أي شيء للإعلام العربي،هو أجير من ضمن الاجراء، ولكن هذا الرجل يمكن أن اتصفه بالاجير الرخيص، فهو يبيع نفسه بأقل الأثمان.
واستطرد أن حافظ الميرازي يحاول هدم التجربة المصرية في الإعلام، علما بأنه لو كان موجودا بين الإعلاميين المصريين " كان هيعلي علينا" في دعم الدولة والهجوم على خصومها.
ووجه الباز نصيحة لحافظ الميرازي قائلا:" انصحك ان تزور طبيب نفسي لتتحدث معه عن مشكلات النقص التي تعاني منها "
واوضح الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن حافظ الميرازي نذر نفسه حاليا للهجوم على الإعلام المصري والإماراتي والسعودي والبحريني من مكان إقامته في أمريكا، وتحول من إعلامي إلى واحد من عواجيز الفرح أو الندابات.
وتابع أن حافظ الميرازي هو في الأصل طريد الإعلام المصري، فهو يعاني من عقدة نقص شديدة خاصة وان له تجارب إعلامية كثيرة ولكنها لم تحوله إلى نجم في النهاية.
وواصل أن حافظ الميرازي يحاول دائما أن يثبت أنه أفضل من يسري فودة، ويسري فودة سواء اختلفنا او اتفقنا مع مواقفه هو احد نجوم الإعلام العربي.
ونوه إلى أن هذا الرجل كان يستجدي طول فرص إعلامية، وكان يمتدح من بيدهم القرار لإعطائه فرصة، موضحا انه كان رئيسا لمركز كمال أدهم للصحافة الاستقصائية في الجامعة الأمريكية، واستخدم الميرزا ي منصبه لمصالحه الشخصية بمدح رجل الاعمال أحمد بهجت لإعطائه فرصة ببرنامج كلام تاني.
وواصل أن حافظ الميرازي لم يقدم أي شيء للإعلام العربي،هو أجير من ضمن الاجراء، ولكن هذا الرجل يمكن أن اتصفه بالاجير الرخيص، فهو يبيع نفسه بأقل الأثمان.
واستطرد أن حافظ الميرازي يحاول هدم التجربة المصرية في الإعلام، علما بأنه لو كان موجودا بين الإعلاميين المصريين " كان هيعلي علينا" في دعم الدولة والهجوم على خصومها.
ووجه الباز نصيحة لحافظ الميرازي قائلا:" انصحك ان تزور طبيب نفسي لتتحدث معه عن مشكلات النقص التي تعاني منها "