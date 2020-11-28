موسيماني يقرر منح لاعبي الأهلي راحة غدا الأحد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات غدًا الأحد.

 

وجاء قرار المدير الفني الجنوب إفريقي بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لالتقاط الأنفاس قبل العودة للمباريات مرة أخرى بداية من مواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

 

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة عقب الفوز بالأمس على الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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