عمرو أديب: ما حدث مع شيكابالا "قلة أدب".. فين التدين

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما حدث مع اللاعب سيكابالا بعد مباراة نهائي البطولة الأفريقية نوع من التنمر، مضيفا: "شيكابالا مواطن مصري له حقوق.. وهناك من استخدم أقذر طريقة للنيل من شيكابالا".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تشبيه شيكابالا بالحيوان أمر غير مقبول في العالم كله، وفيها سجن، مضيفا: "لما تعمل كده في شيكابالا هتستفاد إيه"، منوها بأن هناك مليون طريقة للتقليل من قيمة الهدف الذي أحرزه، وليس بهذه الطريقة.



وأضاف أن ما حدث ما شيكابالا "قلة أدب"، وأمر مرفوض، ومؤلم، متابعا أن هناك أمور تتعلق بالإنسانية، مستطردا: "كان نفسي المباراة تخلص بدون أذيال، لما تهينوا خلقة الله، فين التدين، هى دي مش ذنوب".



وتابع، "جمهور مين اللي يرجع بالروح دي.. لما تبقوا مظبوطين نرجع جمهور"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك انضباط في الرياضة، خاصة وأن الشباب الصغير مثلهم الأعلى هم لاعبي كرة القدم، لافتا إلى أن ردود فعل شيكابالا العنيفة أيضا ممنوعة.

