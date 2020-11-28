الفروسية المصرية تسطر إنجازاً جديداً فى بطولة كأس العالم بإسبانيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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إستطاع المنتخب المصرى للفروسية أن يضيف إنجازاً جديداً لسجل نجاحاته الأخيرة وأخصها التأهل لأولمبياد طوكيو بفريق كامل بعد غياب ستون عاماً منذ أولمبياد طوكيو 1960 وكذلك أول فوز بكأس الأمم في تاريخ الفروسية المصرية أثناء مشاركته بكأس الأمم بالمغرب فى أكتوبر 2019 .

 

وإستطاع منتخب الفروسية المكون من الفرسان الدوليين عبد القادر سعيد ، ومحمد طاهر زيادة ، وكريم الزغبى ، وسامح الدهان أن يحقق المركز الخامس فى بطولة كأس الأمم على مستوى فرق العالم المقامة حالياً بمدينة برشلونة بأسبانيا ، والتى يشارك فيها 17 دولة تضم أبطال العالم فى الفروسية وهم ألمانيا والدنمارك وأيرلندا والبرازيل وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والارجنتين وكندا واليابان والسويد والبرتغال والمغرب وأسبانيا البلد المضيف للبطولة ، وهو ما يعد إنجازاً حيث استطاع الفريق المصرى أن يتقدم ويحرز المركز الخامس ليأتى بعده أقوى الدول فى رياضة الفروسية وأبطال العالم حيث جاءت مصر فى الترتيب قبل إنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وهى الدول التى سبق وأن تقدمت على مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط بأسبانيا ، وهو ما يؤكد الانجاز والتقدم للمنتخب المصرى لتأتي مصر في الصدارة عربيا قبل المملكة المغربية  إضافة لتقدم المنتخب المصرى على دولة اليابان وهى الدولة المضيفة للأولمبياد القادم .

 

إضافة الي أن الفريق المصري هو الفريق الوحيد في البطولة الذي تأهل للدورة الثانية بدون أخطاء محتلا المركز الأول بدون أخطاء بعد الدورة الأولى

 

هذا بالاضافة إلى تأهل المنتخب بالكامل  ليتأهل 4 فرسان من خلال بطولة الفرق لبطولة الفرق في منافسات الجائزة الكبري المقامة غدا الاحد ، بالإضافة إلى تأهل فارسان أخران وهما محمد طارق طلعت ووائل المحجري للجائزة الكبرى أيضا

 

ويمثل عدد الفرسان المصريين المؤهلين ينحو 15% من المؤهلين وهو ما يعد أكبر عدد لدولة مقارنة بالدول المشاركة المتأهلة لبطولة الجائزة الكبرى .

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