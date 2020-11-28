شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:27 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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أثبتت المسحة الطبية التي أجراها وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التي أجراها اللاعب وتعافيه من فيروس كورونا.

وكان وليد سليمان قد أعلن يوم الأحد الماضي إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19 هو ونجله سليم وتسبب في غيابه عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب وليد سليمان وزميليه في الفريق الأحمر أليو ديانج وصالح جمعة عن مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالأمس بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى المشاركة في التدريبانت الجماعية بعد غد الاثنين وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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