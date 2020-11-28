جمال عبد الناصر يدعم شيكابالا بعد تعرضه للتنمر

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وجه الفنان جمال عبد الناصر ، رساله إلى نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، رساله بعد الأنتقادات التي تعرض لها من قبل جمهور الأهلي.

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ونشر عبد الناصر، صورة ل شيكابالا مع زوجتة وابنه ادم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "متضامن مع شيكابالا #love

..فى حب لاعب متفرد فى لمسته الكروية، كل تقديرى وإحترامى للإنسان المصرى الوطنى العاشق لوطنه الموهبة الرياضية الكبيرة العاشق لناديه ومنتخب بلده ..

المواطن الذى صنع بنفسه ولنفسه إسمأ سيذكر فى التاريخ الرياضى المصرى و العربى بل والإفريقي والعالمى ".





وأضاف "كأحد أيقونات كرة القدم وأسطورة الفن والهندسة ..

وسيتوارى من هاجمه ويهاجمه ويتنمر به مجهولأ وبلا قيمة ..

محمود عبد الرازق وأسرته الكريمة ..لكم حبى ومعكم تضامنى وتمنياتي لك بالتألق والإبداع وتحدى أعداء النجاح ".







يشار إلي أن شيكابالا كان تعرض إلى هجوم شرس من قبل جمهور نادي الأهلي، بعد الفوز أمس ببطولة أفريقيا.