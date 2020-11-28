عمرو أديب عن المظاهرات الفرنسية: "كيل بمكيالين"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن فرنسا تشهد مظاهرات حادة، معقبا: "باريس كانت مضلمة"، موضحًا أن الفرنسيين معترضين على قانون الأمن الشامل.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يبدو أن هذه المظاهرات ستستمر حتى الغد، مضيفا: "فرنسا مضروبة السنة اللي فاتت والسنادي بسبب المظاهرات والكورونا"، منوها بأن هناك مادة بالقانون أنه يمكن ماسبة من ينشر فيديو بحسب النية.

وأضاف مندهشا، "طب واللي نشر الرسوم المسيئة كان عنده حسن نية.. كيل بمكيالين"، متابعا: "ما تسيب كل الناس براحتها طالما دي حرية رأي".

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