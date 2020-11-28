البنك المركزي : ارتفاع في أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:56 م
الدولار
الدولار
الفجر الاقتصادي
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صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي في ارتفاعات لأول مرة تشهدها العملة الأجنبية   خلال تعاملات الفترة الماضية.

 

ووفقا لتعاملات البنك المركزي ، صعد سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تتراوح بين قرشا إلى قرشين ليصل إلى نحو15.60 جنيه للشراء  و15.70 جنيه للبيع، مقارنة  بسعر صرف 15.58 جنيه للشراء  و15.68 جنيه للبيع كان قد استهل تداولات الأسبوع الماضي عندها.

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