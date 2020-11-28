فى عيد ميلاده.. تعرف على الجوائز التى حصل عليها عاصي الحلاني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحتفل اليوم فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد شهر نوفمبر، ويعد واحداً من أهم المطربين الموجودين فى الوطن العربى.


وكرمه مهرجان الموسيقى العربية الذي نظمته الأكاديمية العربية للموسيقى في دبي كأفضل صوت عربي حي على المسرح 2004.




وحصد على عددا كبيراً من الجوائز، منها "جائزة الموريكس كأفضل مطرب عامي 2005 و2003، ونالت أغنية "مالي صبر"جائزة أفضل أغنية عربية في مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتلفزيون عام 1999، كما نالت أغنيته "وإن كان عليا" جائزة أفضل أغنية عربية مصورة عام 2003.


وقد تم تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "عيش لبنان" بالتعاون مع بنك بيروت والبلاد العربية.

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