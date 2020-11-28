خبير: أخبار سيطرة إثيوبيا على إقليم تيجراي كاذبة.. والطرفان خاسران بالحرب (فيديو)



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "إثيوبيا دائما تدخل في صراعات عسكرية داخلية ومع دول الجوار، بدون أهداف محددة أو نتائج ملموسة".



واستبعدت البشبيشي احتمالية تسليم قادة إقليم تيجراي أنفسهم إلى إثيوبيا، مشيرة إلى أن آبي أحمد يصدر صورة للمجتمع الدولي بأن يحافظ على استقلالية إثيوبيا من النزاع القبلي.



وأضافت:"إثيوبيا تشهد نزاعا سياسيا بين القبائل غير المتكافئ المتنافرة، والوضع لن يتغير إلا بتغير مفهوم الحكم الفيدرالي لدى آبي أحمد"، مشيرة إلى أن إقليم تيجراي يمتلك معدات ثقيلة ومضادات طائرات.



وأوضحت أن عدد النازحين إلى السودان بسبب الحرب الإثيوبية تخطى 40 ألف، مختتمة:"لا يوجد أحد منتصر في هذه الحرب، وإثيوبيا ستظل قبائل متصارعة وليست أمة واحدة كما يدعي آبي أحمد".





قالت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن الأخبار المتداولة حول سيطرة قوات إثيوبيا على إقليم تيجراي غير حقيقية.