خبير: أخبار سيطرة إثيوبيا على إقليم تيجراي كاذبة.. والطرفان خاسران بالحرب (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن الأخبار المتداولة حول سيطرة قوات إثيوبيا على إقليم تيجراي غير حقيقية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "إثيوبيا دائما تدخل في صراعات عسكرية داخلية ومع دول الجوار، بدون أهداف محددة أو نتائج ملموسة".

واستبعدت البشبيشي احتمالية تسليم قادة إقليم تيجراي أنفسهم إلى إثيوبيا، مشيرة إلى أن آبي أحمد يصدر صورة للمجتمع الدولي بأن يحافظ على استقلالية إثيوبيا من النزاع القبلي.

وأضافت:"إثيوبيا تشهد نزاعا سياسيا بين القبائل غير المتكافئ المتنافرة، والوضع لن يتغير إلا بتغير مفهوم الحكم الفيدرالي لدى آبي أحمد"، مشيرة إلى أن إقليم تيجراي يمتلك معدات ثقيلة ومضادات طائرات.

وأوضحت أن عدد النازحين إلى السودان بسبب الحرب الإثيوبية تخطى 40 ألف، مختتمة:"لا يوجد أحد منتصر في هذه الحرب، وإثيوبيا ستظل قبائل متصارعة وليست أمة واحدة كما يدعي آبي أحمد".

أخبار تهمك

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ نصف ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ريال مدريد يحدد بديل بنزيما

منذ أقل من ساعتين

في غياب الشناوي وأبو جبل.. الكاف يعلن الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ ساعة و 26 دقيقة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ ساعتين

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

08:17 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

10:01 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»