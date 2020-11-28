نجم ليفربول يطالب بالتخلص من "الفار"

قال قائد ليفربول جوردان هندرسون إنه يود التخلص من نظام حكم الفيديو المساعد والعودة إلى "كرة القدم الطبيعية" بعد اتخاذ ثلاثة قرارات ضد ناديه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتعادل برايتون 1-1 مع حامل اللقب عندما حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة مستفيداً من مشاهدة الحكم ستيوارت أتويل للشاشة الجانبية داخل الملعب لمتابعة خطأ من آندي روبرتسون ضد داني ويلبيك أثناء تشتيت الكرة، وألغى حكم الفيديو هدفين لليفربول أيضاً.

وشعر هندرسون أن الحكم اتخذ القرار الخطأ في ركلة الجزاء ورد على سؤال حول رغبته في إلغاء حكم الفيديو وقال "لا أريد الحديث بالنيابة عن أي شخص آخر لكن في رأيي أود ذلك، أريد لعب كرة القدم الطبيعية".

وأضاف: "تابعت كيفن دي بروين (لاعب مانشستر سيتي) يقول في مقابلة إنهم أجروا الكثير من التغييرات بشكل يجعلنا لا نعرف ما هي، هذه بالنسبة لنا مشكلة كبيرة، نحن نتحدث عن أمثلة طوال الوقت وليس كرة القدم، في رأيي أنا أحب اللعب بدونه".

وظهر الغضب على يورغن كلوب مدرب ليفربول خلال المباراة لكنه بدا مستسلماً لواقع وجود حكم الفيديو.

وقال كلوب: "نحن اعتدنا على (احتساب التسلل) بفارق إبط اللاعب، اليوم كان الفارق إصبع القدم، هكذا تسير الأمور وأعتقد أن القرارات كانت صحيحة".

وأضاف: "ماذا تريدون مني أن أقول؟ لقد قلت إنها ركلة جزاء لأن الحكم احتسبها بعد أن شاهدها".