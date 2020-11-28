شاهد.. حلقة خاصة لـ علاء الشربيني من سوق السمك الجديد في بورسعيد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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قدم الشيف علاء الشربيني حلقة خاصة من برنامجه "أحلى أكلة" الذي يقدمه على قناة "ON، عن مزاد السمك والجمبري البلدي في سوق السمك الجديد بمحافظة بورسعيد.
قال الشربيني إن المزاد يقام يوميًا من جانب التجار ويقدم كل تاجر سعره حتى يتم الوصول إلى أعلى سعر، موضحًا أنه يتم عرض قرابة طن ونصف جمبري ويتم عرض أكثر من 200 كيلو جمبري في المزاد للمرة الواحدة، كما يتم عرض سمك الدميس وأنواع أخرى.

تابع أن هناك أنواع عديدة يتم عرضها في سوق السمك الجديد في بورسعيد منها الدينيس والحنشان والجمبري القزاز والبلطي البلدي، كما استعرض العديد من الأنواع التي يتم عرضها في السوق ومنها المكرونة السويسي ولوتا.

شدد الشربيني على أن المشهد عبارة عن لوحة فنية خاصةً وأن المكان نظيف ويتم أسماك أشكال وألوان.

"أحلى أكلة" يعرض من الثانية وحتى الثالثة ظهرًا من السبت للأربعاء، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.

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