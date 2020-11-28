سيد علي تعليقًا على تقبيل رئيس الأهلي لمؤمن بنهائي أفريقيا: "هو ده الخطيب وهي دي روح الفانلة" (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد الإعلامي سيد علي، باللفتة الإنسانية التي قام بها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتسليم كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اللاعب مؤمن زكريا أثناء تسليم الفريق الكأس عقب الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بنتيجة 2-1.

وقال "سيد" خلال تقديم برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم السبت: "محمود الخطيب تشعر أنه حد كويس وقدوة ونموذج، يروح يبوس مؤمن زكريا ويعطيه الكأس هو اللي يرفعه".

وأضاف "ده اللاعيب اللي في الأهلي، ربما يكون هذا الاحتفال وهذا الاحتضان يعطيه قوة مناعة، وإن شاء الله ربنا يشفيه، مش معنى أنه صيب أن الأهلي ينساه هو ده النادي الأهلي وهو ده الكابتن الخطيب ودي روح الفانلة".

وكان هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القطبين الأهلي والزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الوزير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أبارك للأهلي والزمالك على أداءهم، قدموا مستوى كبير جدا لكن لابد من وجود فائز وخاسر، كما كان هناك تنظيم جيد منذ بداية المباراة".

وتابع: "انتشار فيروس كورونا كذلك مع الظروف العامة حالت دون وجود الجماهير في النهائي اليوم".

وأكمل: "نؤكد على عدم إغلاق المنشات الرياضية لكن نطالب الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية".

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