تعليق فكاهي من سليمان عيد عقب خسارة الزمالك أمس

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان سليمان عيد منشور فكاهي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وذلك عقب خسارة الزمالك في بطولة إفريقيا أمس أمام الأهلي.


وكتب "عيد" تعليقا قائلا: "ادي حالي بعد نتيجة ماتش الأهلي والزمالك".

يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن احتفل بفوز النادي الأهلي في مباراة أمس حيث تفوق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ودعمو أيضا لاعب نادي الزمالك شيكابالا عقب تعرضه للتنمر.

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