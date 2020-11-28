عمرو صابر: منظمات الحموضة ومضادات السموم يساهم في رفع معدل إنتاج الألبان

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قال عمرو صابر خبير صناعة الألبان إن هناك العديد من التجارب الناجحة في صناعة وإنتاج الألبان ومشتقاتها باعتبارها منطقة غنية مزارع الحلاب، خاصة مع وجود التجربة النموذجية التي تقع على مساحة 115 رأس حلاب والتي نجحت مؤخرًا في تحقيق أعلى إنتاج من الألبان ومشتقاتها وتوريد هذه المنتجات إلى العديد من المصانع.





وأضاف صابر خلال لقائه مع الإعلامى محمد غانم في برنامج "الجدعان" المذاع عبر فضائية القاهرة والناس 2، أن هذه التجربة بها 115 رأس من أفضل العجول، منها 85 رأس حلاب و30 رأس من إنتاج المزرعة منها 9 عجول تسمين والباقى عجلت تربية لإنتاج الألبان، لافتا الى أن استخدام الأعلاف فائقة الجودة والخالية من السموم الفطرية او الملوثات ومتوسط وراء نجاح مثل هذه التجارب.



وأوضح خبير صناعة الألبان، أن نظام الأغذية المستخدم في هذه المزارع يعتمد على فول الصويا والذرة، إضافة إلى ضرورة توفير منظمات الحموضة ومواد التغذية ومضادات السموم البيئة والبيلوجية، ومركبات ضبط البروتين مع الطاقة، خاصة وأن الأبقار تعيش على البروتين وهو ما يرفع معدل إنتاجها من الألبان.





