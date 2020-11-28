داليدا خليل تشارك المصريين فرحتهم بفوز النادي الأهلي بطريقتها الخاصة

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شاركت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، الجمهور المصري فرحتهم بفوز فريق الأهلي باللقب الأفريقي مساء أمس.



وتداولت داليدا مقطع فيديو لفرحة لاعبوا الأهلي بالفوز وامتزجت لقطات فرحتهم بمشاهد من كليب أغنيتها الجديدة شيك أوي.



من جانب آخر، تخطي كليب الفنانة اللبنانية داليدا خليل مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على اليوتيوب وسط نجاح جماهيري كبير.



"شيك اوي" هي أولي اعمال داليد باللهجة المصرية وهي من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيى، توزيع عمر صبّاغ وتم تصويرها فى لبنان مع المخرج اللبناني بيار خضرا.



ورغم الظروف المحزنة التي مرّ بها لبنان والعالم العربي ومع تفشي وباء كورونا الذي أحبط العالم، استطاعت داليدا خليل بموهبتها وجمالها عالمها التي عبّرت من خلالهما عن مدى عشقها للحياة غنّت ورقصت وأدخلت طاقة إيجابية للجمهور.