ريهام سعيد لسارة الطباخ: "نفسي أنسي يوم دخولي السجن"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نشرت المنتجة سارة الطباخ "بوست" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الطباخ": "لو كان اليوم هو يوم النسيان ماذا تريد أن تنسي من حياتك" وردت الإعلامية ريهام سعيد من خلال خاصية التعليقات قائله: "يوم مارحت السجن".

وأكد جمهور النجمتين أن الأزمات هي التي تقوي الأشخاص ومنهم من كتب ضرورة الابتعاد عن الأشخاص غير الجيدين.

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد لتتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.
ريهام سعيد لسارة الطباخ: "نفسي أنسي يوم دخولي السجن"
ريهام سعيد لسارة الطباخ: "نفسي أنسي يوم دخولي السجن"
ريهام سعيد لسارة الطباخ: "نفسي أنسي يوم دخولي السجن"
ريهام سعيد لسارة الطباخ: "نفسي أنسي يوم دخولي السجن"
ريهام سعيد لسارة الطباخ: "نفسي أنسي يوم دخولي السجن"
ريهام سعيد لسارة الطباخ: "نفسي أنسي يوم دخولي السجن"

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