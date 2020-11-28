محمد علي خير: زيارة السيسي لجنوب السودان في غاية الأهمية لأنها "عمق استراتيجي" لمصر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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قال محمد علي خير، إن زيارة الرئيس لجنوب السودان، مهمة جدًا، لأن دولتي السودان وجنوب السودان، يسميان لدينا "دول الجوار".

وأضاف "خير"، وبالنسبة لنا في المفهوم الأمني المصري، هما "عمق استراتيجي"، فمنذ أسبوع، الجيش المصرى، قام بتدريبات مع الجيش السودانى، وكان هناك زيارة لرئيس وزراء السودان في مصر، واليوم الرئيس المصري في جنوب السودان.

وأوضح "محمد علي"، أن من أهم القضايا التي نوقشت "سد النهضة"، وهي دولة معنية بالملف، فالسودان موقفها تغير بعد خروج عمر البشير من المشهد، لأنه استعان بشخص يعادي المصريين، وأعطى له قاعدة عسكرية تركية لأردوغان، وكان متحالفا مع أُثيوبيا.

وأضاف خير، خلال برنامج المصري أفندي على القاهرة والناس، لابد من علاقات مصالح متبادلة مع هذه الدول، فمصر لن تستعين بصديق فجأة، ولكن لابد أن تكون علاقتنا مع جيراننا جيدة حتى نجده حينما نحتاج إليه، فالزياة تصب في دعم الأمن القومي المصري.

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