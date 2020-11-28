رابط استعلام تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:20 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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رابط استعلام تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

استعلام تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي يعتبر واحد من ضمن الاشياء التي يقوم الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية بالبحث عنها وذلك لأن يقومون بمعرفة متي سيتم صرف المعاش الذي يقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر شهرياً للمواطنين وايضاً يمكن عن طريق الاستعلام معرفة موعد الصرف لأول مرة.

معاش تكافل وكرامة

يقدم ذلك المعاش من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وذلك لجميع الاشخاص الغير مسجلون في معاش التامينات الاجتماعية والذين ليس لديهم عمل ثابت حيث انة عن طريق ذلك المعاش يستيطع الشخص ان يقوم بالحصول علي دخل اضافي له، وايضاً يحصل كافة المقبولين في ذلك المعاش علي خصم في بعض المستشفيات والعديد من وسائل المواصلات في مصر.

شروط تكافل وكرامة

لأن يتم الحصول علي المعاش قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع العديد من الشروط والتي يجب ان تتوافر وذلك لأن يتم الحصول علية حيث جاءت الشروط في الأتي:

يجب ان يكون الشخص المتقدم مواطن مصري الجنسية.
قالت الوزارة بان الشرط الاساسي ان يقيم في مصر وذلك لأن يحصل علي المعاش.
يشترط ان يكون ابناء المتقدم بعمر اقل من 18 سنة.
ان يكون هناك ابناء في عمر التعليم ما قبل الجامعي.
يجب ان لا يقل سن الرجل المتقدم عن 35 سنة.
يجب ان لا يكون لة معاش مقدم من التامينات الاجتماعية.
الا يكون لديه عمل في القطاع العام المصري او القطاع الخاص.
في خالة وجود عمل يجب ان لا يزيد الراتب عن 400 جنية.

رابط استعلام تكافل وكرامة 2020

خصصت ززارة التضامن الاجتماعي رابط خاص علي شبكة الانترنت لأن تقوم بالاستعلام عن المعاش من خلالة حيث يمكن عمل استعلام عن طريق اتباع الأتي:

الانتقال الي صحفة الاستعلام في موقع وزارة التضامن علي شبكة الانترنت "من هنا".
يتم كتابة رقم كارت تكافل او رقم القومي للمستفيد.
النقر علي زر الاستعلام الموجود في الاسفل.
يتم توجيهك الي صفحة اخري بها بيانات الاستعلام.

رابط استعلام تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

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