السيسي: مصر حريصة على نقل خبراتها والدعم الفني إلى جنوب السودان

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجنوب أفريقي سلفا كير، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعمًا لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.


وأكد "السيسي" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جنوب السودان اليوم السبت حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات.

كما أشار إلى ضرورة دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان، خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والري والبنية التحتية والطاقة.

وشدد الرئيس على دعم مصر الكامل وغير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد كامتداد للأمن القومي المصري، لافتًا إلى أهمية البناء على قوة الدفع الحالية على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.

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