إسرائيل تنفي علاقتها بمقتل العالم النووي الإيران

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
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قالت إسرائيل، اليوم السبت، إنها لا تعلم شيئًا عن قاتل العالم الإيراني النووي البارز، محسن فخري زادة، في طهران أمس.

 

وأوضح وزير الشئون الاستيطانية الإسرائيلي، تساحي هانجبي اليوم السبت بمقابلة تلفزيونية، أنه "ليس لديه دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران أمس الجمعة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وأضاف هانجبي وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ليس لدي أي دليل على من فعل ذلك. ليس الأمر أن فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لدي أي دليل حقا".

 

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاني، أكد في وقت سابق من اليوم أن نهاية إسرائيل قد اقتربت.

 

وقال قاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، "إن العدو لا يتجرأ على خوض حرب كالرجال مع إيران ولكن نهاية إسرائيل قد اقتربت".

 

وأضاف قاني أن "هذا الاغتيال هو آخر المحاولات اليائسة للمتغطرسين واللصوص الدوليين".

 

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن السفارات الإسرائيلية في الخارج، رفعت مستوى التأهب الأمني، تحسبًا لانتقام إيراني على خلفية اغتيال فخري زادة، في طهران.

 

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، بأن السفارات الإسرائيلية رفعت حالة التأهب القصوى خوفًا من شن هجوم انتقامي من إيران، مشيرة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية للجاليات اليهودية بمختلف الدول.

 

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