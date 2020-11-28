طارق نور لمحمد علي خير في آخر حلقات البرنامج: لا يوجد من يمثل المصري أفندى غيرك

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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وجه الإعلاني طارق نور، تحية إلى الإعلامى محمد علي خير في آخر حلقة من المصري أفندي، قائلًا أنه "نموذج للمصري أفندي"، فاليوم قنوات القاهرة والناس، تكرم واحد من أبناءها الذين أعطوها جهدهم واحترافهم، و4 سنوات من الهوى المصري الحقيقي، وبعيدًا عن رسميات التكريم، فالفراق صعب، مهما كان مغلفا بعبارات الحب والاحترام.

وأضاف نور خلال برنامج المصري أفندي على القاهرة والناس، لمحمد علي خير، "انت من النوع النادر جدًا، هناك أسباب شخصية دفعتك للتوقف، ولا يوجد من يمثل شخصية المصري أفندي غيرك، ولكن أطلب منك أن تعود لبيتك في الوقت المناسب لك"

وداعب نور، محمد علي خير، "بحذرك من الممبار والشاي وانت قاعد بالجلابية.. ماتنساش أن أهم حاجة الصحة.. وأشوفك دايمًا يا خير.. وإلى اللقاء.. وشكرا من كل قلبي على كل اللي انت قدمته في الـ 4 سنين، ولا أنسى فريقك المحترم".

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