الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أجرى مباحثات مثمرة عكست توافر الإرادة السياسية نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتنسيق السياسي والعسكري والأمني وبحث المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب زيارته لجنوب السودان اليوم السبت " أن مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان.

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