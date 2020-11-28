زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق ديبورتيفو ألافيس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.





خط الدفاع: ناتشو، فاران، فاسكيز، مارسيلو.





خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.





خط الهجوم: هازارد، ماريانو، أسينسيو.





يذكر أن ريال مدريد قد فاز في مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة أمام إنتر ميلانو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.



